Сад "Аптекарский огород" готовят к открытию с 1 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работу ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" готовятся возобновить с 1 июня 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"С 1 июня 2020 года Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" планируют открыть для посещения – в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции и указом мэра Москвы", – сообщили в пресс-службе учреждения.

В саду уже установили антисептики на входе, а также в закрытых помещениях. Кроме того, перед открытием "Аптекарский огород" полностью продезинфицируют.

На данный момент в саду уже цветут пионы, рододендроны, магнолии, тюльпаны, орхидеи, боярышник, сирень, ландыши, незабудки и некоторые другие растения. Распустились и некоторые представители флоры в закрытых оранжереях.

В начале мая в "Аптекарском огороде" расцвела первая в столице сирень. Это произошло во время XX Весеннего фестиваля цветов.

