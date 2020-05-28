Сад "Аптекарский огород" готовят к открытию с 1 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Работу ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" готовятся возобновить с 1 июня 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"С 1 июня 2020 года Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" планируют открыть для посещения – в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции и указом мэра Москвы", – сообщили в пресс-службе учреждения.
В саду уже установили антисептики на входе, а также в закрытых помещениях. Кроме того, перед открытием "Аптекарский огород" полностью продезинфицируют.
На данный момент в саду уже цветут пионы, рододендроны, магнолии, тюльпаны, орхидеи, боярышник, сирень, ландыши, незабудки и некоторые другие растения. Распустились и некоторые представители флоры в закрытых оранжереях.
В начале мая в "Аптекарском огороде" расцвела первая в столице сирень. Это произошло во время XX Весеннего фестиваля цветов.
Работа Аптекарского огорода во время режима самоизоляции
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