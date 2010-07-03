Началось строительство дома в рамках программы реновации в Северном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Северном Бутове началось строительство дома в рамках программы реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства города.

"Началось обустройство котлована для строительства жилого дома для переселения по программе реновации в районе Северное Бутово по адресу улица Феодосийская, владение 7, корпус 1", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

Многоквартирный жилой дом будет построен по индивидуальному проекту. Дом рассчитан на 320 квартир комфорт-класса, 51 из них – однокомнатная, 145 – двухкомнатные и 34 – трехкомнатные. На первом этаже для удобства маломобильных людей появятся четыре специальные двухкомнатные квартиры.

Дом будет состоять из трех монолитных секций белого, бежевого и розового оттенков. При этом для единого стиля все кондиционеры будут также окрашены в единый бежевый цвет.

В каждой секции здания оборудуют вестибюль, колясочную, лифтовый холл, два пассажирских лифта, помещения дежурного, комнату хранения уборочного инвентаря, зону для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

На территории дома будет оборудована подземная одноуровневая парковка. На придомовой территории создадут детскую площадку и пространство для отдыха взрослых. Рядом с домом будут высажены деревья и кустарники.

