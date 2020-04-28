Прогулочные маршруты и велодорожки появятся в Останкинском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Останкинском районе в рамках программы реновации появятся прогулочные маршруты и велодорожки протяженностью 3,4 километра, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Новые пешеходные маршруты станут связующим звеном между Звездным бульваром, парком у обелиска "Космос" на проспекте Мира, бульваром по улице Академика Королева и сквером по улице Новомосковская", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Он добавил, что также планируется создать протяженный велосипедный маршрут.

Кроме того, специалисты отремонтируют прогулочные дорожки и лавочки. Места для отдыха организуют и на улице Академика Королева.

В пресс-службе Москомархитектуры также отметили, что в Останкинском районе хотят обновить инженерную инфраструктуру, благоустроить площадки для детей и занятий спортом.

В прошлом году в Москве благоустроили почти 160 парков, скверов и знаковых объектов. Работы провели на территории поймы реки Яузы вдоль Заповедной улицы, в Детском Черкизовском парке, парке усадьбы Люблино, парке Дружбы, парке Победы в Зеленограде и парке на набережной в Капотне.

