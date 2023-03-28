Попросить соседа переставить машину стало возможно на платформе "Электронный дом"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пользователи платформы "Электронный дом" теперь могут связаться с владельцами авто, которые заблокировали проезд, и попросить их переставить машину, не имея их контактов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В профилях жителей многоквартирных домов появился раздел "Мой транспорт". Здесь будет отображаться информация о всех автомобилях, которые были добавлены в "Электронном доме" или разделе "Транспорт" единого личного кабинета на сайте mos.ru.

Таким образом, если автомобиль заблокировал вам проезд, достаточно зайти в раздел "Мои соседи", нажать кнопку "Связаться с владельцем транспортного средства" и вбить номер автомобиля. После этого владельцу машины придет уведомление, в котором его попросят переставить авто.

При этом уточняется, что поиск автомобиля осуществляется по всем пользователям платформы вне зависимости от того, какой адрес привязан в профиле владельца. Если номера машины нет в базе "Электронного дома", то отправитель увидит соответствующее сообщение и уведомление не отправится владельцу авто.

Чтобы внести данные о своем автомобиле, нужно в разделе "Мой транспорт" нажать кнопку "Добавить транспортное средство", после чего указать необходимые данные.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе портала mos.ru, который предоставляет горожанам более 400 цифровых услуг и сервисов. Самыми популярными являются электронный дневник, передача показаний приборов учета воды и тепла, а также запись к врачу и получение электронной медкарты.

До этого Собянин подвел итоги работы цифровых сервисов Москвы в 2022 году. Он отметил, что к цифровой экосистеме столицы присоединились более 6,7 миллиона человек.

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