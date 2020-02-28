В Москве приступили к сносу кинотеатра "Севастополь"

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Начались работы по сносу заброшенного здания кинотеатра "Севастополь" на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замдиректора ГКУ "Управления капитального ремонта и строительства" департамента капитального ремонта Игоря Шарафетдинова.

По словам Шарафетдинова, кинотеатр сносится, потому что нет возможности его восстановить.

В прошлом году вся прилегающая территория была благоустроена. Работы по сносу здания завершатся через месяц, после на этом месте сделают газон", – сказал замдиректора ГКУ.

Шарафетдинов добавил, что москвичи могут сами выбрать, как благоустроить территорию на общественных обсуждениях.

Ранее глава столичного департамента капитального ремонта Алексей Елисеев сообщил, что в парке, частью которого является кинотеатр, появится поле для игры в регби, большая велосипедная дорожка и отдельная прогулочная зона.

Кинотеатр "Севастополь" построили в 1964 году. В конце 1990 года здание стали использовать коммерческие фирмы в качестве склада, позднее там произошел пожар.