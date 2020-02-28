Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16:09

В Москве приступили к сносу кинотеатра "Севастополь"

город строительство

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Начались работы по сносу заброшенного здания кинотеатра "Севастополь" на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замдиректора ГКУ "Управления капитального ремонта и строительства" департамента капитального ремонта Игоря Шарафетдинова.

По словам Шарафетдинова, кинотеатр сносится, потому что нет возможности его восстановить.

В прошлом году вся прилегающая территория была благоустроена. Работы по сносу здания завершатся через месяц, после на этом месте сделают газон", – сказал замдиректора ГКУ.

Шарафетдинов добавил, что москвичи могут сами выбрать, как благоустроить территорию на общественных обсуждениях.

Ранее глава столичного департамента капитального ремонта Алексей Елисеев сообщил, что в парке, частью которого является кинотеатр, появится поле для игры в регби, большая велосипедная дорожка и отдельная прогулочная зона.

Кинотеатр "Севастополь" построили в 1964 году. В конце 1990 года здание стали использовать коммерческие фирмы в качестве склада, позднее там произошел пожар.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика