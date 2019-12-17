Власти Москвы планируют снести сгоревший кинотеатр "Севастополь"

Фото: соцсети

Пустующий кинотеатр "Севастополь" в Москве снесут в 2020 году в рамках программы по благоустройству Черкизовского детского парка. Об этом в эфире радио "Говорит Москва" рассказал глава столичного департамента капитального ремонта Алексей Елисеев.

"В следующем году снесут сгоревший кинотеатр "Севастополь". Фактически он является большой частью детского парка в Преображенском районе. Сейчас большая часть парка сделана и открыта для пользования, работы будут завершены в 2020 году", – отметил он.

Елисеев добавил, что в парке появится поле для игры в регби, большая велосипедная дорожка и отдельная прогулочная зона.

Кинотеатр "Севастополь" построили в 1964 году. В конце 1990 года здание стали использовать коммерческие фирмы в качестве склада, позднее там произошел пожар.

Ранее сообщалось, что в парке Северного речного вокзала намерены построить спортивную рекреационную зону с теннисными кортами. При этом окончательное решение об облике Северного речного вокзала будут принимать горожане. Благоустройство объекта по плану должны завершить в 2020 году.

