По Садовому с ветерком: первый весенний велофестиваль пройдет 19 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве 19 мая пройдет первый весенний велофестиваль. Участники проедут по Садовому кольцу дважды – сначала утром на велогонке, а потом днем в заезде для всех желающих.

"Это новый формат городского праздника, который объединяет спорт, культуру и активный образ жизни", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Организатор мероприятия – оператор городского проката велосипедов "ВелоБайк".

Старт будет расположен на проспекте Сахарова. Регистрация на утренний заезд на велогонку "Садовое кольцо" уже открыта. Днем все желающие смогут проехать большой колонной по Садовому кольцу, освобожденному от машин. Сбор начнется в 12:00, старт назначен на 13:00. Участником заезда может стать любой желающий старше 14 лет.

Для жителей Московской области 19 мая организуют бесплатный провоз велосипедов в пригородных электричках.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2019 году пройдут два велофестиваля и ночной велопарад. Велофестивали пройдут 19 мая и 15 сентября, ночной велопарад – 13 июля. В начале августа 2018 года в Москве прошел четвертый ночной велопарад, собравший рекордное число участников – более 30 тысяч. Участники преодолели дистанцию в 21 километр, скорость потока не превышала 15 километров в час.