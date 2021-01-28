В Останкинском районе согласован проект дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москомэкспертиза согласовала проект дома на 222 квартиры на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории" по адресу улица Годовикова, владение 10, Останкинский район, Северо-Восточный административный округ Москвы", – следует из сообщения.

Отмечается, что в каждой квартире предусмотрена полная внутренняя отделка. В нежилой части дома расположатся объекты общественного назначения, в каждой жилой секции – бытовые и технические помещения, колясочная, комната консьержа, место под уборочный инвентарь. Тамбур сделают двойным, будут установлены три лифта, осуществляющие связь по этажам для каждой секции. Снаружи здание облицуют керамогранитными плитами.

В пресс-службе добавили, что для отделки используют улучшенные материалы, которые применяют для строительства объектов, финансируемых из бюджета Москвы.

Ранее сообщалось, что в районе Нагатинский Затон построят восемь соцобъектов по программе реновации. Площадь территории в границах проекта планировки составляет более 113 гектаров.