Дом по программе реновации начали строить в Южнопортовом районе

11:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Дом на 182 квартиры по программе реновации будет построен в Южнопортовом районе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.
"В Мосгосстройнадзор поступило извещение о начале строительства жилого дома на 182 квартиры по программе реновации в Южнопортовом районе Юго-Восточного административного округа", – приводятся в сообщении слова главы ведомства.
По его словам, новостройка будет возведена по адресу улица 1-я Машиностроения, владение 5А, рядом со станцией метро "Дубровка".
Площадь строения составит почти 20 тысяч квадратных метров. При строительстве будут учтены потребности маломобильных граждан – для них построят квартиры с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.
В пресс-службе добавили, что отделка квартир будет соответствовать стандартам программы реновации: проведут остекление балконов и лоджий, на первых этажах проявятся колясочная, помещения для консьержа и общественных нужд.
Помимо того, благоустроят прилегающую зону: появятся деревья и кустарники, зона отдыха, игровые и спортивные площадки. Разрешение на строительство будет действовать до 14 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы построят 29 жилых домов по программе реновации. Специалисты нацелены создать качественную и социально ориентированную городскую среду.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: