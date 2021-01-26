Дом по программе реновации начали строить в Южнопортовом районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дом на 182 квартиры по программе реновации будет построен в Южнопортовом районе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

"В Мосгосстройнадзор поступило извещение о начале строительства жилого дома на 182 квартиры по программе реновации в Южнопортовом районе Юго-Восточного административного округа", – приводятся в сообщении слова главы ведомства.

По его словам, новостройка будет возведена по адресу улица 1-я Машиностроения, владение 5А, рядом со станцией метро "Дубровка".

Площадь строения составит почти 20 тысяч квадратных метров. При строительстве будут учтены потребности маломобильных граждан – для них построят квартиры с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

В пресс-службе добавили, что отделка квартир будет соответствовать стандартам программы реновации: проведут остекление балконов и лоджий, на первых этажах проявятся колясочная, помещения для консьержа и общественных нужд.

Помимо того, благоустроят прилегающую зону: появятся деревья и кустарники, зона отдыха, игровые и спортивные площадки. Разрешение на строительство будет действовать до 14 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы построят 29 жилых домов по программе реновации. Специалисты нацелены создать качественную и социально ориентированную городскую среду.