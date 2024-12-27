Более 700 крыш жилых домов отремонтированы в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комплекс городского хозяйства столицы капитально отремонтировал 712 крыш жилых многоквартирных домов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Из более 700 кровель 427 плоские и наплавляемые, а 285 – металлические скатные. В рамках работ специалисты обновили покрытие, а также отремонтировали ограждения и места соединения кровли с фронтонами и карнизами.

Капитальный ремонт плоских крыш – это сезонный вид работ, который можно проводить только при температуре выше нулевого значения. Сначала необходимо удалить старую гидроизоляцию и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная стяжка из пескобетона. В случае необходимости ремонта ее частично или полностью заменяют. Затем на нее наносят полимербитумный материал, который обеспечивает устойчивость к резким температурным колебаниям.

При ремонте скатных крыш, который можно проводить круглосуточно, мастера обновляют покрытие, используя оцинкованный металл, а также проводят работы по утеплению чердачного перекрытия, что способствует повышению энергоэффективности здания.

Между тем в рамках программы капитального ремонта жилого фонда в Москве специалисты комплекса городского хозяйства провели работы в 50 многоквартирных жилых домах на проспекте Мира.

В доме 118 были проведены работы по обновлению фасада, подвальных помещений и систем водоотведения. В доме 47 специалисты очистили и промыли стены, восстановили штукатурный слой, привели в порядок кирпичную кладку и швы. В местах намокания обработали антисептиком.