Модернизация крупного газорегуляторного пункта стартовала на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Рабочие приступили к модернизации крупного газорегуляторного пункта "Радиоцентр-Красный" на юго-западе столицы, рассказал заммэра Петр Бирюков. По его словам, этот пункт отвечает за газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилых домов в Южном Бутове.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах", – добавил он.

Бирюков обратил внимание, что этот пункт открыли в Москве еще в прошлом столетии. Теперь его модернизируют в кратчайшие сроки, не прекращая газоснабжение.

Между тем на столичных газопроводах за 10 лет установили больше 1,3 тысячи автоматизированных запорных устройств с электроприводом. Эти устройства заменили механические крановые узлы на газопроводах высокого и среднего давления.

Автоматизированной системой управляет один сотрудник из центральной диспетчерской, а новые краны закрываются дистанционно за 1,5 минуты.

