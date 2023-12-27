Сыромятнический гидроузел подготовили к перепадам температур в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве подготовили к перепадам температур Сыромятнический гидроузел. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Гидротехническое сооружение, которое регулирует уровень воды в реке Яузе, полностью перевели на зимний режим работы.

Во время подготовки специалисты ГУП "Мосводосток" проверили работу электрооборудования, освещения и электросетей, протестировали системы пульта управления и другие механизмы в диспетчерской, осмотрели подвижные элементы на воротах шлюза, а также привели в порядок затворы водопропускных галерей.

В ведомстве добавили, что при падении температуры ниже 10–15 градусов водолазы очистят водопропускные галереи от донных отложений мусора.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели водохранилища на зимний режим работы. Сотрудники гидротехнических сооружений проводят плановую сработку для создания дополнительных свободных емкостей, чтобы во время весеннего паводка и половодья вода не вышла из берегов.

Сыромятнический гидроузел подготовили к перепадам температур