Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14:58

Инспекторы обнаружили 18 незаконных платных автостоянок в СВАО

город транспорт авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госинспекция по недвижимости обнаружила на территории Северо-Восточного административного округа факты незаконной организации автомобильных стоянок. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Инспекторы зафиксировали 18 случаев самозахвата земель и организации платных стоянок. Владельцы таких парковок установили ограждения и контролировали въезд на стоянки, что вызывало недовольство местных жителей.

Как уточнил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, для организации стоянки необходимо заключить договор аренды на землю.

"Участки использовались незаконно, плата за землю не вносилась. Территории под организацию автостоянок не предоставлялись. Наибольшее число нарушений обнаружено на территории районов Отрадное и Медведково", – отметил Ефимов.

Ранее сообщалось, что более 70 нарушений выявлено на площадках для спецтехники во дворах благодаря "Помощнику Москвы". Разобраться с парковкой просили жители, которые опасались, что в случае ЧП пожарные или скорая помощь не смогут оставить свой автомобиль в специально отведенном для этого месте.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика