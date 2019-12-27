Инспекторы обнаружили 18 незаконных платных автостоянок в СВАО

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Госинспекция по недвижимости обнаружила на территории Северо-Восточного административного округа факты незаконной организации автомобильных стоянок. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Инспекторы зафиксировали 18 случаев самозахвата земель и организации платных стоянок. Владельцы таких парковок установили ограждения и контролировали въезд на стоянки, что вызывало недовольство местных жителей.

Как уточнил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, для организации стоянки необходимо заключить договор аренды на землю.

"Участки использовались незаконно, плата за землю не вносилась. Территории под организацию автостоянок не предоставлялись. Наибольшее число нарушений обнаружено на территории районов Отрадное и Медведково", – отметил Ефимов.

Ранее сообщалось, что более 70 нарушений выявлено на площадках для спецтехники во дворах благодаря "Помощнику Москвы". Разобраться с парковкой просили жители, которые опасались, что в случае ЧП пожарные или скорая помощь не смогут оставить свой автомобиль в специально отведенном для этого месте.

