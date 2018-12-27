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15:27

Высадку деревьев завершили в районе улицы Маросейка

город благоустройство

15:27

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичных переулках, которые прилегают к улице Маросейка, завершили высаживать деревья-крупномеры и кустарники. Всего там высадили 21 дерево, в том числе липы, клены трех разных видов, рябины, ели, пихты, яблони и красный дуб, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта столицы.

Как отмечается в сообщении, высадку осуществляли в узких старинных переулках с плотной застройкой и большим количеством подземных коммуникаций. Для каждого переулка деревья и кустарники подбирались отдельно, с учетом общего облика улиц.

Во время ремонтных работ по благоустройству проложили кабельную канализацию, расширили тротуары, фасады домов отремонтировали. Кроме того, были установлены новые фонари, лавочки и урны.

Ранее сообщалось, что высадку взрослых деревьев-крупномеров завершили на территории исторического прохода в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта.

Также высадку деревьев завершили на территории Еврейского музея и центра толерантности. Всего посадили 44 взрослых дерева.

город благоустройство

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