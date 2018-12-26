Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:00

У входа в Парк Горького высадили новые деревья

город благоустройство

10:00

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории исторического прохода в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта завершили высадку взрослых деревьев-крупномеров, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта столицы.

"Прогулочный бульвар украсили 46 деревьев – это дубы, яблони, липы и клены разных сортов", – сообщили в пресс-службе. Все растения отличаются морозоустойчивостью и хорошо приспособлены к условиям большого города.

Высадку осуществляют по ночам, чтобы не мешать горожанам и не нарушать дорожное движение.

Ранее сообщалось, что высадку деревьев завершили на территории Еврейского музея и центра толерантности. Всего посадили 44 взрослых дерева.

Обычно взрослые крупные деревья высаживают с ноября, поскольку в это время они уже находятся в состоянии покоя и легче переносят пересадку и транспортировку. Однако в этом году из-за необычно теплой осени период вегетации деревьев закончился позже, поэтому сажать их начали в декабре.

город благоустройство

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика