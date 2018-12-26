У входа в Парк Горького высадили новые деревья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории исторического прохода в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта завершили высадку взрослых деревьев-крупномеров, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта столицы.

"Прогулочный бульвар украсили 46 деревьев – это дубы, яблони, липы и клены разных сортов", – сообщили в пресс-службе. Все растения отличаются морозоустойчивостью и хорошо приспособлены к условиям большого города.

Высадку осуществляют по ночам, чтобы не мешать горожанам и не нарушать дорожное движение.

Ранее сообщалось, что высадку деревьев завершили на территории Еврейского музея и центра толерантности. Всего посадили 44 взрослых дерева.

Обычно взрослые крупные деревья высаживают с ноября, поскольку в это время они уже находятся в состоянии покоя и легче переносят пересадку и транспортировку. Однако в этом году из-за необычно теплой осени период вегетации деревьев закончился позже, поэтому сажать их начали в декабре.