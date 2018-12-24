Высадку деревьев завершили на территории Еврейского музея

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории Еврейского музея и центра толерантности завершили высадку деревьев. Об этом сообщает департамент капитального ремонта Москвы. Всего посадили 44 взрослых дерева, которые отличаются морозоустойчивостью и хорошо приспособлены к условиям большого города.

Обычно взрослые крупные деревья высаживают с ноября, поскольку в это время они уже находятся в состоянии покоя и легче переносят пересадку и транспортировку. Однако в этом году из-за необычно теплой осени период вегетации деревьев закончился позже, поэтому сажать их начали в декабре. Деревья высаживаются в рамках общей концепции благоустройства территории музея.

"Пихта, сосна, клен, липы и яблони разных сортов украсили территорию Еврейского музея и центра толерантности", – сообщила пресс-служба департамента.

Благоустройство Еврейского музея и центра толерантности проводилось на территории 2,8 гектара, в том числе у прилегающих улиц – Образцова и Новосущевской. Здесь проложили кабельную канализацию протяженностью почти 3 километра, куда перенесли все провода. Также на территории смонтировали 45 новых опор освещения и торшеров, привели в порядок две детские площадки.

Ранее на Андреевской набережной Москвы завершили высадку деревьев-крупномеров. Там появились липы и сирень.