Высадку деревьев завершили на Андреевской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Андреевской набережной в Москве завершили высадку деревьев-крупномеров. Там появились липы и сирень. Растения приспособлены к сложным городским условиям и адаптированы к столичному климату, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках городского благоустройства вдоль набережной в декабре высадили 14 деревьев: липы и сирень. Высадку деревьев осуществляли ночью, чтобы не нарушать движение транспорта и не создавать неудобства для местных жителей.

Всего до конца года планируется высадить 745 деревьев, а весной будущего года в Москве появится более 19 тысяч кустарников.

В начале декабря в Юго-Восточном административном округе завершили высадку деревьев и кустарников на площади более 27 гектаров зоны технических видов спорта в Печатниках.

Деревья и кустарники подбирались специально для каждой улицы с учетом общего облика пространства. Были выбраны липа, клен, рябина, яблоня, дуб, пихта, сирень и черемуха. Все эти породы отличаются морозо- и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса.