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05:47

Более 40 пунктов приема хвойных деревьев заработают на северо-западе Москвы 9 января

город экология праздники

05:47

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Акция под названием "Елочный круговорот" пройдет на северо-западе Москвы с 9 января до 1 марта. На территории округа будет организован 41 пункт, куда можно будет отнести хвойные деревья, передает Агентство "Москва".

По словам организаторов, сдать на переработку можно будет ели, сосны и пихты. При этом на деревьях не должно быть елочной мишуры и украшений.

Ранее сообщалось, что всего в городе откроются более 470 таких пунктов.

В департаменте пояснили, что на полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения. В этом случае органические вещества в почву не возвращаются.

А собранные на специальных пунктах деревья переработают в щепу. В дальнейшем ее используют для компостирования и производства почвогрунтов.

Впервые подобную акцию провели в 2016 году. В то время работал только один пункт приема елок. Он располагался в экоцентре "Битцевский лес". Постепенно количество пунктов сбора увеличивалось. В начале 2018 года удалось собрать более семи тысяч елок.

Для тех, кто еще не приобрел себе новогоднее дерево, в столице работают 270 елочных базаров.

город экология праздники

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