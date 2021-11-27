В парках Москвы высадили около 16 тыс деревьев по программе "Наше дерево" за 3 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков оценил развитие столичной программы "Наше дерево" за прошедшие три года. Об этом сообщает РИА Новости.

"За прошедшие годы этот проект стал одним из самых популярных в столице, благодаря его реализации каждая московская семья получила возможность сделать уникальный подарок своему ребенку – собственное именное дерево", – отметил Бирюков.

Представитель мэрии рассказал, что с момента запуска программы в столичных парках высадили около 16 тысяч деревьев. Число заявок от горожан постоянно растет: от 2 376 в 2019 году до 8 467 в 2021 году.

По условиям проекта, в парках Москвы сажают 10-15 летние саженцы. Среди деревьев предлагают липу, сосну, дуб, яблони и другие виды. При повреждении дерева в течение трех лет с посадки специалисты заменят его в рекомендованный период.

По правилам программы "Наше дерево" в течение трех лет с даты рождения ребенка (начиная с 1 января 2019 года) родители могут подать заявку через портал mos.ru с целью высадить в честь этого события дерево.

В сентябре сообщалось, что до конца осени в парках Москвы высадят 8,5 тысячи деревьев. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин на личной странице в социальной сети.