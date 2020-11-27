Столичные парки изменят свой музыкальный репертуар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичных парках сменят музыкальный репертуар в этом зимнем сезоне, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что в городских зонах отдыха зазвучат композиции, которые победили в проекте "Плейлист #МосАртист. Музыка в парках". Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский заявил, что в нем принял участие 1091 человек. Он отметил, что это рекордное количество заявок за пять лет.
"Скоро лучшие песни зазвучат для посетителей парковых зон столицы наряду с давно известными и любимыми москвичами произведениями. Желаю всем победителям успеха у самой широкой аудитории", – подчеркнул Кибовский.
Отмечается, что экспертами было отобрано 43 лучшие композиции. В частности, треки, которые одержали победу, были созданы исполнителями Zventa Svetlana, Андреем Гризли и BrainStrom. Сообщается, что в проекте "Плейлист #МосАртист. Музыка в парках" может принять участие каждый.
До этого конкурс проводился для составления плейлиста, который бы звучал в парках Москвы в летний сезон 2020 года. В нем приняли участие 782 человека.
Ранее сообщалось, что на природных территориях Москвы с 1 декабря стартует проект "Арт – в парк". Он расскажет столичным жителям о птицах, которые зимуют в городе.
Проект представляет собой интерактивные объявления с обращениями от птиц, расположенными на информационных стендах в парках города. Каждый желающий сможет забрать себе отрывную часть объявления на память.
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