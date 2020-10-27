Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Останкинская телебашня включит красную подсветку в честь Дня борьбы с инсультом, сообщили в пресс-службе телебашни.

Акция пройдет 29 октября с 18:00 до 22:00. На медиафасаде изобразят огромное бьющееся сердце на красном фоне. Таким образом, на Останкинской телебашне появится символ заботы о себе, близких людях и продолжении жизни, несмотря ни на какие обстоятельства.

Отмечается, что акция "Оденься в красное!" приурочена ко Дню с борьбы инсультом. Она проводится Российским кардиологическим обществом каждый год. Акция призвана повысить уровень знаний о рисках, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее в Подмосковье стартовала акция "Сдай макулатуру – спаси дерево!" Осенний этап продлится до 13 ноября. Инициатором создания акции выступила Общественная палата Московской области при поддержке регионального министерства экологии и Всероссийского природоохранного социального проекта "Экобокс".