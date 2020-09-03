В небо над Москвой выпустили 334 белых шара в память о жертвах Беслана

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Траурные мероприятия прошли в Москве в День солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане. Об этом сообщает ТАСС.
"К памятнику жертвам теракта у храма возложили венки и цветы. К подножию монумента клали игрушки и воду, так не достающую заложникам в дни захвата школы", – рассказали в пресс-службе представительства Республики Северная Осетия – Алания при президенте РФ.
В 13:05 – во время первого взрыва в бесланской школе 16 лет назад – возле храма выпустили в небо 334 белых шара – по одному на каждую жертву теракта.
В столице также почтили память погибших бойцов спецслужб и спасателей. Траурные церемонии состоялись на Николо-Архангельском кладбище в Москве, в деревне Юрово Раменского района, в городе Жуковском, а также в деревне Мураново Московской области.
"Каждый год 3 сентября в Москве у памятника жертвам трагедии на Солянке собираются все те, кого коснулась беда, – повзрослевшие бывшие заложники, родные погибших спецназовцев, врачи, которые помогали пострадавшим восстановиться. Каждый год сюда приходят сотни неравнодушных людей. Это нужно каждому из нас – принести цветы, поставить воду к подножию монумента, почтить память погибших минутой молчания", – заявил зампред правительства Северной Осетии, полномочный представитель республики при президенте РФ Борис Джанаев.
Захват заложников произошел в школе № 1 города Беслана в 2004 году. В результате захвата учебного заведения в заложниках оказались 1,2 тысячи человек. Скончались 334 человека, из которых 186 были детьми.
В декабре 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин назвал трагедию в Беслане личной болью на всю жизнь. По словам главы государства, пострадавшим могут оказать дополнительную поддержку к уже реализованным мерам.
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