Два районных центра открылись на севере Москвы

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Районные центры "Нева" и "Рассвет" открылись на севере столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ADG group.

Отмечается, то центр "Нева" расположен в Левобережном районе, а "Рассвет" – в районе Коптево. В ADG group сообщили, что они были реконструированы в рамках масштабного проекта компании "Место встречи".

В них откроются современные мультиплексы с кинозалами повышенного комфорта. В центре "Рассвет" появится пятизальный кинотеатр, в "Неве" – четырехзальный.

В компании рассказали, что кинозалы будут оснащены инновационными технологиями кинопоказа и звукового оснащения. Кроме того, в них появятся автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания u-choose. Для удобства зрителей в залах разместят мягкие кресла-реклайнеры.

"Наполнение каждого из центров адаптировано под актуальные потребности жителей районов, в которых они располагаются. Здесь откроются образовательные и спортивные центры для всех возрастов, а также игровые зоны для детей", – сообщили в ADG group.

Ранее стало известно, что кинотеатр "Нева" готовят к вводу после реконструкции. Сообщалось, что после его открытия он станет районным центром нового типа – многофункциональным общественным пространством в шаговой доступности.