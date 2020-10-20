Кинотеатр "Нева" в Москве готовят к вводу после реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кинотеатр "Нева" готовят к вводу в эксплуатацию после реконструкции, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Здание кинотеатра расположено на Беломорской улице, доме 16А. Работы здесь начались в конце августа 2018 года.

Как отметил глава ведомства Сергей Левкин, после открытия "Нева" станет районным центром нового типа – многофункциональным общественным пространством в шаговой доступности.

Он рассказал, что проект реконструкции здания предусматривал создание технологического комплекса из четырех зрительных залов, каждый из которых рассчитан на 57 зрителей. В залах запроектированы места и для маломобильных граждан.

Все залы оборудовали цифровыми кинопроекторами для демонстрирования стереоскопических 3D-кинофильмов. Для детей в комплексе заработают творческие мастерские. Для взрослых предусмотрены культурные и спортивные мероприятия, а также тематические ярмарки.

Управляющий партнер ADG Group, которая выступает девелопером проекта, Григорий Печерский сообщил, что после запуска многофункционального районного центра у сообществ Левобережного района вновь появится место встречи.

По его словам, благодаря удобной локации и близости к станции "Беломорская" Замоскворецкой линии ожидается, что обновленный кинотеатр будут посещать 13–15 тысяч человек в день.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов представил новый проект здания на месте киноцентра "Соловей". Проект комплекса с четырьмя башнями был разработан архитектурным бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры".

"Соловей" построили в 1989 году, он является одним из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы. Комплекс работал 30 лет. В 2018 году было получено разрешение на строительство на месте киноцентра гостиницы. Информация о возможном сносе комплекса вызвала широкий резонанс.