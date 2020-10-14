Кузнецов представил новый проект здания на месте киноцентра "Соловей"

Фото: instagram.com/uragankuznetsov

Новый проект здания на месте киноцентра "Соловей" представил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на своей странице в Instagram.

Кузнецов отметил, что проект комплекса с четырьмя башнями был разработан архитектурным бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры".

"Проект полностью изменился. Сделана совершенно другая работа, намного лучшего качества, просто, на мой взгляд, небо и земля", – отметил Кузнецов.

Также главный архитектор выразил надежду на то, что изменения в концепции позволят избежать критики и на месте киноцентра получится создать качественный архитектурный проект.

"Соловей" построили в 1989 году, он является одним из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы. Комплекс работал 30 лет. В 2018 году было получено разрешение на строительство на месте киноцентра гостиницы. Информация о возможном сносе комплекса вызвала широкий резонанс.