Эксперт рассказал, выросла ли стоимость билетов в кинотеатры

С 1 августа столичные кинотеатры после вынужденного перерыва из-за коронавируса открывают двери для посетителей. И, хотя заболеваемость в городе продолжает снижаться, некоторые ограничения в общественных местах все еще действуют. Например, в кинозалах при рассадке необходимо соблюдать безопасное расстояние. Рассказываем о правилах работы кинотеатров, какие из них откроются с начала августа, что можно посмотреть и не подорожали ли билеты.



Новые правила просмотра

С приходом августа в столице разрешена работа кинотеатров по новым правилам. В частности, зрительный зал может быть заполнен не более чем на половину. А рассадка посетителей должна производиться с учетом безопасного расстояния – через одно-два свободных кресла. Вместе могут сидеть только семьи, пары и компании друзей, которые купили билеты одним пакетом. После покупки билетов места вокруг блокируются.

Приобрести билеты можно онлайн или же через автоматы. Что касается работы кинобаров, то попкорн и другие традиционные угощения должны продаваться только в герметичных упаковках. Ко всему прочему, сотрудники кинотеатра и бара обязаны носить маски и перчатки.

Промежутки между сеансами специально увеличиваются до 30 минут, при этом зрителей должны раньше запускать в кинозалы. Перерывы необходимы, чтобы в помещении проводить тщательную санитарную обработку. В фойе должна быть организована разметка для соблюдения безопасного расстояния, расставлены санитайзеры, а входы в кинозалы оборудованы устройствами для бесконтактной проверки билетов.



Какие кинотеатры открываются

Одна из крупнейших сетей в Москве – "Каро" – в начале августа открывает не менее 90% всех своих кинотеатров. Большинство площадок запускает и объединенная сеть "Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино". Также с 1 августа открывает свои двери кинозал ГУМа.

На площади Искусств в Парке Горького с первого дня месяца приглашает гостей летний кинотеатр Garage Screen. Также летняя площадка примет киноманов в парке "Музеон". Кроме того, для зрителей будут доступны все кинотеатры "Москино".



На какие фильмы можно сходить

Кадр из фильма "Хеппи-энд". Режиссер Евгений Шелякин. Продюсеры Василий Соловьев, Юлия Мишкинене, Юрий Храпов. Фото: "СППР"

В августе на больших экранах сети "Каро" зрителей ждут новинки разных жанров – всего свыше 25 фильмов.

Одной из первых в кино покажут яркую летнюю комедию "Хеппи-энд". Фильм рассказывает о мужчине, который приходит в себя на пляже в Таиланде и, не помня ничего, пытается освоиться на незнакомом острове. Еще один фильм, который позволит от души посмеяться, – "Красотка в ударе" с Юлией Александровой и Андреем Бурковским в главных ролях. Также в прокат выйдет фильм ужасов "Вдова" о ведьме, обитающей в лесах Ленинградской области. Один из самых долгожданных российских релизов – фантастический фильм Джаника Файзиева "Вратарь галактики".

Любители шпионских историй могут посмотреть "Агента Еву", в котором актриса Джессика Честейн исполняет роль спецагента. А фильм "Неистовый" с Расселом Кроу понравится поклонникам напряженных триллеров.



Кадр из фильма "Агент Ева". Режиссер Тейт Тейлор. Продюсеры Келли Кармайкл, Николя Картье, Джессика Честейн. Фото: "Вольга"

Помимо новинок, в прокате можно увидеть "Психо" Альфреда Хичкока – картине в этом году исполняется 60 лет. Пройдут показы и гала-премьеры в рамках Beat Film Festival, а также балеты Мэтью Борна, фильмы "Игла" и "Йя-Хха" Рашида Нугманова и "Шапито-шоу" Сергея Лобана.

В объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") в первые недели после открытия зрителей будут ждать не только новинки, но и фильмы, которыми кинопрокат закрывался на карантин.

Так, в кинозалах покажут фильмы для всей семьи – "Лесси. Возвращение домой" и "Мой шпион" с одним из "стражей галактики" – Дейвом Батистой. Кроме того, продолжится показ фильмов "Лед 2" Жоры Крыжовникова и "Джентльмены" Гая Ричи. Также сеть рассматривает возможность проведения ретроспективных показов.



Кадр из фильма "Джентльмены". Режиссер Гай Ричи. Продюсеры Айван Эткинсон, Билл Блок. Фото: "Вольга"

В первые недели в репертуаре кинотеатров "Москино" покажут авторскую картину "Фея" Анны Меликян с Константином Хабенским в главной роли, киноверсию романа нобелевского лауреата Джона Кутзее "В ожидании варваров".

Также зрители увидят завораживающий фильм о конце человечества "Последние и первые люди", новую работу культового шведского режиссера Роя Андерссона"О бесконечности", обширную ретроспективу Андрея Тарковского и многое другое.

На открытии летнего кинотеатра Garage Screen в Парке Горького можно будет посмотреть премьеры картин "Дни" Цая Минляна и "Женщина, которая убежала" Хона Сау Су, а также фильм "Мартин Иден" Пьетро Марчелло.

Кроме того, в этом сезоне покажут картины Международного фестиваля документального кино о музыке и новой культуре Beat Film Festival и Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF. Все фильмы будут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Сколько стоит поход в кино?

Гендиректор объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") Алексей Васясин рассказал Москве 24, что стоимость билетов по сравнению с периодом до пандемии практически не изменилась.





Алексей Васясин гендиректор объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") В некотором смысле цены даже ниже ввиду того, что в прокате будет большее количество старых релизов.

По его мнению, определенный процент зрителей вернется в кинотеатры, однако будут и те, кто пока не сможет ходить в кино.

"С одной стороны, зрители действительно истосковались по кино и очень хотят прийти, с другой стороны – есть определенные фобии, связанные в том числе с эпидемиологической ситуацией в Москве, а также с экономическим состоянием после того, как многие потеряли работу и находились в простое", – подчеркнул Васясин.

Собеседник Москвы 24 добавил, что вся отрасль не сможет в момент возродиться, так как это зависит от совокупности факторов.

"Будет зависеть от того, насколько быстрым будет возврат гостей, когда снимут ограничения, быстро ли оживится американский рынок и их релизы попадут в российский прокат, насколько российские продюсеры в условиях определенных страхов и рисков смогут стартовать со своими российскими премьерами, многие из которых уже готовы", – отметил гендиректор сети кинотеатров.





Алексей Васясин гендиректор объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") Открытие кинотеатров – это первый сигнал всем игрокам индустрии, всем зрителям: надо возвращаться к обычной жизни. Многие говорят о второй волне, поэтому пока не стоит загадывать.

По мнению Васясина, владельцы кинотеатров и сами зрители больше всего ждут в прокате крупные блокбастеры, многие из которых перенесли на следующий год. Поэтому текущий год будет в дефиците крупных релизов, заключил он.