Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

31 июля, 17:00

Главная / Истории /

Эксперт рассказал, выросла ли стоимость билетов в кинотеатры

Есть что посмотреть: какими фильмами москвичей встречают кинотеатры
общество кино

С 1 августа столичные кинотеатры после вынужденного перерыва из-за коронавируса открывают двери для посетителей. И, хотя заболеваемость в городе продолжает снижаться, некоторые ограничения в общественных местах все еще действуют. Например, в кинозалах при рассадке необходимо соблюдать безопасное расстояние. Рассказываем о правилах работы кинотеатров, какие из них откроются с начала августа, что можно посмотреть и не подорожали ли билеты.

Новые правила просмотра

С приходом августа в столице разрешена работа кинотеатров по новым правилам. В частности, зрительный зал может быть заполнен не более чем на половину. А рассадка посетителей должна производиться с учетом безопасного расстояния – через одно-два свободных кресла. Вместе могут сидеть только семьи, пары и компании друзей, которые купили билеты одним пакетом. После покупки билетов места вокруг блокируются.

Приобрести билеты можно онлайн или же через автоматы. Что касается работы кинобаров, то попкорн и другие традиционные угощения должны продаваться только в герметичных упаковках. Ко всему прочему, сотрудники кинотеатра и бара обязаны носить маски и перчатки.

Промежутки между сеансами специально увеличиваются до 30 минут, при этом зрителей должны раньше запускать в кинозалы. Перерывы необходимы, чтобы в помещении проводить тщательную санитарную обработку. В фойе должна быть организована разметка для соблюдения безопасного расстояния, расставлены санитайзеры, а входы в кинозалы оборудованы устройствами для бесконтактной проверки билетов.

Какие кинотеатры открываются

Одна из крупнейших сетей в Москве – "Каро" – в начале августа открывает не менее 90% всех своих кинотеатров. Большинство площадок запускает и объединенная сеть "Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино". Также с 1 августа открывает свои двери кинозал ГУМа.

На площади Искусств в Парке Горького с первого дня месяца приглашает гостей летний кинотеатр Garage Screen. Также летняя площадка примет киноманов в парке "Музеон". Кроме того, для зрителей будут доступны все кинотеатры "Москино".

На какие фильмы можно сходить

Кадр из фильма "Хеппи-энд". Режиссер Евгений Шелякин. Продюсеры Василий Соловьев, Юлия Мишкинене, Юрий Храпов. Фото: "СППР"

В августе на больших экранах сети "Каро" зрителей ждут новинки разных жанров – всего свыше 25 фильмов.

Одной из первых в кино покажут яркую летнюю комедию "Хеппи-энд". Фильм рассказывает о мужчине, который приходит в себя на пляже в Таиланде и, не помня ничего, пытается освоиться на незнакомом острове. Еще один фильм, который позволит от души посмеяться, – "Красотка в ударе" с Юлией Александровой и Андреем Бурковским в главных ролях. Также в прокат выйдет фильм ужасов "Вдова" о ведьме, обитающей в лесах Ленинградской области. Один из самых долгожданных российских релизов – фантастический фильм Джаника Файзиева "Вратарь галактики".

Любители шпионских историй могут посмотреть "Агента Еву", в котором актриса Джессика Честейн исполняет роль спецагента. А фильм "Неистовый" с Расселом Кроу понравится поклонникам напряженных триллеров.

Кадр из фильма "Агент Ева". Режиссер Тейт Тейлор. Продюсеры Келли Кармайкл, Николя Картье, Джессика Честейн. Фото: "Вольга"

Помимо новинок, в прокате можно увидеть "Психо" Альфреда Хичкока – картине в этом году исполняется 60 лет. Пройдут показы и гала-премьеры в рамках Beat Film Festival, а также балеты Мэтью Борна, фильмы "Игла" и "Йя-Хха" Рашида Нугманова и "Шапито-шоу" Сергея Лобана.

В объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") в первые недели после открытия зрителей будут ждать не только новинки, но и фильмы, которыми кинопрокат закрывался на карантин.

Так, в кинозалах покажут фильмы для всей семьи – "Лесси. Возвращение домой" и "Мой шпион" с одним из "стражей галактики" – Дейвом Батистой. Кроме того, продолжится показ фильмов "Лед 2" Жоры Крыжовникова и "Джентльмены" Гая Ричи. Также сеть рассматривает возможность проведения ретроспективных показов.

Кадр из фильма "Джентльмены". Режиссер Гай Ричи. Продюсеры Айван Эткинсон, Билл Блок. Фото: "Вольга"

В первые недели в репертуаре кинотеатров "Москино" покажут авторскую картину "Фея" Анны Меликян с Константином Хабенским в главной роли, киноверсию романа нобелевского лауреата Джона Кутзее "В ожидании варваров".

Также зрители увидят завораживающий фильм о конце человечества "Последние и первые люди", новую работу культового шведского режиссера Роя Андерссона"О бесконечности", обширную ретроспективу Андрея Тарковского и многое другое.

На открытии летнего кинотеатра Garage Screen в Парке Горького можно будет посмотреть премьеры картин "Дни" Цая Минляна и "Женщина, которая убежала" Хона Сау Су, а также фильм "Мартин Иден" Пьетро Марчелло.

Кроме того, в этом сезоне покажут картины Международного фестиваля документального кино о музыке и новой культуре Beat Film Festival и Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF. Все фильмы будут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Сколько стоит поход в кино?

Гендиректор объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") Алексей Васясин рассказал Москве 24, что стоимость билетов по сравнению с периодом до пандемии практически не изменилась.

В некотором смысле цены даже ниже ввиду того, что в прокате будет большее количество старых релизов.
Алексей Васясин
гендиректор объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино")

По его мнению, определенный процент зрителей вернется в кинотеатры, однако будут и те, кто пока не сможет ходить в кино.

"С одной стороны, зрители действительно истосковались по кино и очень хотят прийти, с другой стороны – есть определенные фобии, связанные в том числе с эпидемиологической ситуацией в Москве, а также с экономическим состоянием после того, как многие потеряли работу и находились в простое", – подчеркнул Васясин.

Собеседник Москвы 24 добавил, что вся отрасль не сможет в момент возродиться, так как это зависит от совокупности факторов.

"Будет зависеть от того, насколько быстрым будет возврат гостей, когда снимут ограничения, быстро ли оживится американский рынок и их релизы попадут в российский прокат, насколько российские продюсеры в условиях определенных страхов и рисков смогут стартовать со своими российскими премьерами, многие из которых уже готовы", – отметил гендиректор сети кинотеатров.

Открытие кинотеатров – это первый сигнал всем игрокам индустрии, всем зрителям: надо возвращаться к обычной жизни. Многие говорят о второй волне, поэтому пока не стоит загадывать.
Алексей Васясин
гендиректор объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино")

По мнению Васясина, владельцы кинотеатров и сами зрители больше всего ждут в прокате крупные блокбастеры, многие из которых перенесли на следующий год. Поэтому текущий год будет в дефиците крупных релизов, заключил он.

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать