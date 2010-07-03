Началась внутренняя отделка построенного по реновации дома в Северном Тушине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Началась внутренняя отделка жилого дома по программе реновации в районе Северное Тушино. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Здание расположено на улице Свободы, владении 67, корпусе 5. Монолитный односекционный дом строится по индивидуальному проекту. В настоящее время там идут плиточные работы, устройство стяжек и оштукатуривание поверхностей.

Фасады здания выполнят в бежевых тонах с ярко-красными и желтыми акцентами. Всего в доме будет 20 однокомнатных, 121 двухкомнатная и 20 трехкомнатных квартир.

В вестибюле жилой части для удобства появятся пространство для колясок, комната консьержки, кладовая и место для почтовых ящиков. На прилегающей территории оборудуют детскую игровую площадку и зону для занятий спортом. Там же разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

