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Москва 24

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05:45

Старейшую женщину планеты нашли в Москве

город

05:45

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве живет самый старый человек в мире. Это следует из сообщения пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

Как пишет портал News.ru, самый старый столичный пенсионер родился в 1900 году. Указывается, что женщина зарегистрирована в районе Коптево на севере Москвы.

Еще одна женщин-долгожительница родилась в 1909 году и зарегистрирована в Гольянове в Восточном административном округе, но пенсию получает в ЦАО.

Также отмечается, что, по данным на 19 сентября 2019 года, в столице проживают 807 получающих пенсию граждан в возрасте 100 лет и старше.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, официально старейшим человеком в мире считается японка Кане Танака из Фукуоки, возраст которой составляет 116 лет.

Ранее стало известно, что прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году вырастет до 9 311 рубля. На 2019 год этот показатель составляет 8 846 рублей.

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