Около 2 тыс инженерных сооружений промоют в Москве перед Днем города

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 2 тысяч инженерных сооружений промоют в Москве в преддверии Дня города, который пройдет 7–8 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В городе промоют мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Также они обновят более 1,1 тысячи объектов городской инфраструктуры, отметил заммэра Петр Бирюков.

В общей сложности в работе будет задействовано 200 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб. Они очистят конструкции, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, проведут ремонт сооружений, промоют знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.

Кроме того, для работ привлекут автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.

Памятники и фонтаны будут промываться вручную с использованием нейтральных моющих средств, которые не повреждают поверхности. Для промывки тоннелей и мостов специалисты применяют щелочные растворы.

Ранее об озеленении столичных магистралей рассказал Сергей Собянин. По его словам, их высадят на более чем 10 городских магистралях и крупных улицах столицы.

Мэр напомнил, что в 2023 году удалось посадить более четырех тысяч зеленых насаждений на 12 московских магистралях. В итоге липы, клены, вязы и яблони отлично прижились на Рублевском и Можайском шоссе, Нахимовском, Волгоградском, Балаклавском и Севастопольском проспектах, а также на ряде других дорог.

