Завершается обустройство двух бассейнов и ледовой арены в ФОКе в Некрасовке

10:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Спорткомплексе в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" завершили монтаж оборудования для двух бассейнов и начали обустройство ледовой арены, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В настоящее время на объекте идет внутренняя отделка: уже установлены чаши бассейнов и полностью завершен монтаж необходимых коммуникаций для работы комплекса водных видов спорта", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что в ФОКе расположатся большой бассейн с трибунами на 500 человек, в котором можно будет в том числе проводить соревнования районного уровня, а также бассейн для детей.
По словам Бочкарева, работы по обустройству ледовой арены находятся на финальной стадии. Там уже установлена техническая плита, стартовал монтаж коммуникаций для крытого катка. Планируется, что на территории спорткомплекса оборудуют и площадки для видов спорта: скейт-парк и скалодром.
В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что строительство ведется под контролем комитета, который проводит проверки на каждом из этапов работ.
Ранее столица выставила на торги четыре земельных участка под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Общая площадь объектов составляет 1,3 гектара. На участках могут появиться крытые катки, теннисные корты, бассейны, площадки для волейбола, футбольные и хоккейные площадки, поля для гольфа и другие спортивные объекты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: