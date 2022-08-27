Завершается обустройство двух бассейнов и ледовой арены в ФОКе в Некрасовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Спорткомплексе в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" завершили монтаж оборудования для двух бассейнов и начали обустройство ледовой арены, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время на объекте идет внутренняя отделка: уже установлены чаши бассейнов и полностью завершен монтаж необходимых коммуникаций для работы комплекса водных видов спорта", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в ФОКе расположатся большой бассейн с трибунами на 500 человек, в котором можно будет в том числе проводить соревнования районного уровня, а также бассейн для детей.

По словам Бочкарева, работы по обустройству ледовой арены находятся на финальной стадии. Там уже установлена техническая плита, стартовал монтаж коммуникаций для крытого катка. Планируется, что на территории спорткомплекса оборудуют и площадки для видов спорта: скейт-парк и скалодром.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что строительство ведется под контролем комитета, который проводит проверки на каждом из этапов работ.

Ранее столица выставила на торги четыре земельных участка под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Общая площадь объектов составляет 1,3 гектара. На участках могут появиться крытые катки, теннисные корты, бассейны, площадки для волейбола, футбольные и хоккейные площадки, поля для гольфа и другие спортивные объекты.