Полицейский в московском метро помог мужчине завязать галстук

Полицейский в столичном метро помог мужчине в деловом костюме завязать галстук, передает телеканал Москва 24.

На кадрах видно, как мужчина пытается самостоятельно завязать галстук, но каждая попытка оборачивается неудачей. В этот момент к нему подошел сотрудник полиции, который предложил свою помощь.

В прошлом году полицейские на северо-востоке Москвы спасли оказавшегося на проезжей части лисенка. Животное обнаружили во время службы у храма-часовни на улице Осташковской.

Сотрудник ДПС остановил поток машин и совместно с неравнодушными гражданами подобрал найденыша и поместил его в коробку, после чего связался с волонтерским движением защиты диких животных.

