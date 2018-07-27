В Подмосковье в ближайшие часы начнется ливень с грозой

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В МЧС России по региону заявили, что в ближайшие часы в Подмосковье начнется ливень с грозой. Об этом передает Агентство "Москва".

"В ближайший час – два и до десяти часов вечера 27 июля в Московской области местами пройдет ливневый дождь с грозой", – отметили в ведомстве.

Помимо этого, в МЧС порекомендовали жителям по возможности не выходить из дома, а также избегать рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций. Также автомобилистов призвали переждать ливень, припарковав машину около обочины дороги.

Ранее в ведомстве сообщили, что температура воздуха в Москве в пятницу днем достигнет 31 градуса.