Жилой комплекс с необычными фасадами построят по программе реновации в Метрогородке

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Жилой комплекс с волнистыми фасадами построят на улице Николая Химушина в столичном районе Метрогородок. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Дома, которые строят по реновации, в целом можно охарактеризовать как спокойную качественную архитектуру. <...> На улице Николая Химушина возводятся сразу три новых корпуса, которые будут иметь выраженную пластику фасадов", – рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Отмечается, что "волны" будут создаваться за счет треугольных эркеров и лоджий. Облицовку фасадов планируется выполнить из декоративной плитки под кирпич, металлокассет и керамогранитных плит.

Общая площадь ЖК составит почти 62 тысячи квадратных метров. Его организуют по принципу квартальной застройки. Над проектом работала компания "Сармат", которая взяла за основу концепцию, созданную архитектурным бюро Citizenstudio.

Традиционно здания спроектированы с учетом требований безбарьерной среды. В частности, несколько квартир оборудуют для проживания маломобильных граждан, а первые этажи расположатся на одном уровне с землей.

Прилегающую к ЖК территорию благоустроят. Там высадят деревья, организуют зоны отдыха, оборудуют детские и спортивные площадки.

Ранее сообщалось, что в Дмитровском районе столицы по программе реновации возведут дом на 421 квартиру. Он будет состоять из семи секций, объединенных подземной парковкой. На прилегающей территории проведут озеленение, обустроят зоны отдыха.



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