Специализированный рынок открылся на фестивале "Рыбная неделя в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Седьмой гастрономический фестиваль "Рыбная неделя в Москве" открылся для горожан. Посетители площадки на переходе от площади Революции к Манежной площади могут попробовать блюда и приобрести продукцию, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На рынке присутствуют продукты от поставщиков со всей страны. Среди них представлены живой краб-стригун опилио, крабовое мясо и сельдь.

Площадку разделили на пять секций. В первой располагаются охлажденные треска, корюшка, щука, черноморская камбала, чавыча и другая рыба, во второй посетители могут приобрести замороженную продукцию, а в третьей – копчености. В отдельных секциях можно будет найти разные виды сельди, живого и варено-мороженого камчатского краба, гребешки, морских ежей, мидий и другие деликатесы.

"Большой рыбный рынок в самом центре столицы в дни фестиваля открывается уже в пятый раз. Организаторы изучают запросы покупателей и из года в год стараются делать ассортимент разнообразнее", – говорится в сообщении.

Приобрести товары москвичи могут до 4 июня. Площадка открыта в будние дни с 11:00 до 21:00, а в выходные – с 10:00 до 21:00.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице открылся седьмой по счету гастрономический фестиваль "Рыбная неделя в Москве". Мэр пригласил любителей даров моря посетить 26 площадок фестиваля, расположенных в центре и округах. Он отметил, что по ассортименту торговых шале можно изучать географию России.