На фестивале "Рыбная неделя" сварят 100 литров ухи из девяти видов рыбы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Традиционный мастер-класс по приготовлению "Большой ухи" ожидает гостей "Рыбной недели", сообщает пресс-служба организатора цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Варить уху начнут 28 мая в 17:00 на площади Революции. 100 литров, или около 500 порций, рыбного супа приготовит шеф-повар, телеведущий, эксперт Первого канала и автор кулинарного YouTube-канала "Открытая кухня" Сергей Синицын. Вести мероприятие будет ведущий эфира радиостанции "Радио Дача" Денис Чудаев.

Объем в 100 литров остается неизменным от фестиваля к фестивалю, но рецепт ухи меняют каждый раз. В 2018 году суп варили из дальневосточных сардин иваси, а в 2016-м – из краба-стригуна и нерки.

В состав "Ухи всех морей" войдут крымская барабулька, океаническая горбуша с Камчатки, треска из Атлантического и Северного Ледовитого океанов, омуль с Ямала. Восточное побережье России представит навага, а также хищная рыба семейства окуневых – терпуг. Судак и щука "приплывут" из Астрахани, а окунь – из Балтийского моря. Мастер-класс по приготовлению ухи продлится около двух часов.

Посетителям также расскажут рыбацкие байки и интересные факты о рыбе, для них организуют живое общение между зрителями, ведущим и командой поваров. В финале праздника Сергей Синицын разыграет среди гостей годовой запас специй "Совушкин дом": подарок получит тот, кто лучше всех готовит и разбирается в кулинарии.

Фестиваль продлится до 2 июня. Площадки "Рыбной недели" будут работать с 11:00 до 21:00 по будням, в выходные дни – с 10:00 до 22:00. Ресторанные шале открыты на площади Революции, на Манежной площади и в Климентовском переулке.

