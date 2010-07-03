На фестивале "Рыбная неделя" сварят 100 литров ухи из девяти видов рыбы

Традиционный мастер-класс по приготовлению "Большой ухи" ожидает гостей "Рыбной недели", сообщает пресс-служба организатора цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Варить уху начнут 28 мая в 17:00 на площади Революции. 100 литров, или около 500 порций, рыбного супа приготовит шеф-повар, телеведущий, эксперт Первого канала и автор кулинарного YouTube-канала "Открытая кухня" Сергей Синицын. Вести мероприятие будет ведущий эфира радиостанции "Радио Дача" Денис Чудаев.
Объем в 100 литров остается неизменным от фестиваля к фестивалю, но рецепт ухи меняют каждый раз. В 2018 году суп варили из дальневосточных сардин иваси, а в 2016-м – из краба-стригуна и нерки.
В состав "Ухи всех морей" войдут крымская барабулька, океаническая горбуша с Камчатки, треска из Атлантического и Северного Ледовитого океанов, омуль с Ямала. Восточное побережье России представит навага, а также хищная рыба семейства окуневых – терпуг. Судак и щука "приплывут" из Астрахани, а окунь – из Балтийского моря. Мастер-класс по приготовлению ухи продлится около двух часов.
Посетителям также расскажут рыбацкие байки и интересные факты о рыбе, для них организуют живое общение между зрителями, ведущим и командой поваров. В финале праздника Сергей Синицын разыграет среди гостей годовой запас специй "Совушкин дом": подарок получит тот, кто лучше всех готовит и разбирается в кулинарии.
Фестиваль продлится до 2 июня. Площадки "Рыбной недели" будут работать с 11:00 до 21:00 по будням, в выходные дни – с 10:00 до 22:00. Ресторанные шале открыты на площади Революции, на Манежной площади и в Климентовском переулке.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.