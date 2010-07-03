Здание Фряновской мануфактуры Залогиных XVIII-XIX веков отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание Фряновской мануфактуры Залогиных XVIII-XIX веков, которое находится на Воронцовской улице в Москве, отреставрирует победитель аукциона в течение пяти лет. Стартовая цена здания составила 9,7 миллиона рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по конкурентной политике.

"У победителя есть пять лет на проведение ремонтно-восстановительных работ и приспособление здания под современное использование", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.

На торгах участники боролись за право аренды одноэтажного здания на 49 лет по льготной ставке.

Уточняется, что здание является объектом культурного наследия регионального назначения. Компания ООО "Галакс Траст", выигравшая аукцион, готовит реставрационное задание и разрабатывает план по определению функционального назначения строения.

В XIX веке в здании располагалось правление Фряновской шерстопрядильной мануфактуры. На фабрике, которой владел Василий Зологин, производились платки, бархат, узорчатые материи.

Накануне стало известно, что доходный дом XIX века отреставрируют в Хамовниках. Здание, входящее в перечень объектов культурного наследия, приведут в порядок в срок до трех лет и шести месяцев.