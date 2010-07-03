Здание Фряновской мануфактуры Залогиных XVIII-XIX веков отреставрируют

Здание Фряновской мануфактуры Залогиных XVIII-XIX веков, которое находится на Воронцовской улице в Москве, отреставрирует победитель аукциона в течение пяти лет. Стартовая цена здания составила 9,7 миллиона рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по конкурентной политике.
"У победителя есть пять лет на проведение ремонтно-восстановительных работ и приспособление здания под современное использование", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.
На торгах участники боролись за право аренды одноэтажного здания на 49 лет по льготной ставке.
Уточняется, что здание является объектом культурного наследия регионального назначения. Компания ООО "Галакс Траст", выигравшая аукцион, готовит реставрационное задание и разрабатывает план по определению функционального назначения строения.
В XIX веке в здании располагалось правление Фряновской шерстопрядильной мануфактуры. На фабрике, которой владел Василий Зологин, производились платки, бархат, узорчатые материи.
Накануне стало известно, что доходный дом XIX века отреставрируют в Хамовниках. Здание, входящее в перечень объектов культурного наследия, приведут в порядок в срок до трех лет и шести месяцев.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.