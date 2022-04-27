Бочкарев рассказал о тоннелепроходческих работах на Рублево-Архангельской линии метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена ведутся тоннелепроходческие работы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Щит "Натали" ведет сооружение левого перегонного тоннеля между будущими станциями "Карамышевская" и "Звенигородская", соседний правый тоннель строит щит "Виктория". В процессе строительства щиты пройдут над тоннелями Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от "Хорошёвской" до "Народного Ополчения", под Звенигородским шоссе и эстакадой съезда на улицу Мнёвники, а также вблизи храма Александра Невского", – рассказал Бочкарев.

Глава Стройкомплекса добавил, что общая протяженность каждого из тоннелей превышает 1,7 километра.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что работы ведутся под инфраструктурными объектами на глубине от 12 до 35 метров в водонасыщенных мелких и средней крупности песках, суглинках и глинах.

Ранее сообщалось, что город передал в аренду столичному метрополитену 11 земельных участков общей площадью 24,5 гектара для строительства Рублево-Архангельской линии метро.

Эти площадки используют для строительства станций, наземных павильонов и необходимой инфраструктуры.

Протяженность Рублево-Архангельской линии метро составит около 19 километров. Она пройдет через районы Пресненский, Хорошёво-Мнёвники, Строгино, Кунцево, а также затронет Одинцовский и Красногорский городские округа Московской области. В составе новой линии планируется открыть восемь станций.

