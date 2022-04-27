Бочкарев рассказал о тоннелепроходческих работах на Рублево-Архангельской линии метро

12:21
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена ведутся тоннелепроходческие работы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Щит "Натали" ведет сооружение левого перегонного тоннеля между будущими станциями "Карамышевская" и "Звенигородская", соседний правый тоннель строит щит "Виктория". В процессе строительства щиты пройдут над тоннелями Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от "Хорошёвской" до "Народного Ополчения", под Звенигородским шоссе и эстакадой съезда на улицу Мнёвники, а также вблизи храма Александра Невского", – рассказал Бочкарев.
Глава Стройкомплекса добавил, что общая протяженность каждого из тоннелей превышает 1,7 километра.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что работы ведутся под инфраструктурными объектами на глубине от 12 до 35 метров в водонасыщенных мелких и средней крупности песках, суглинках и глинах.
Ранее сообщалось, что город передал в аренду столичному метрополитену 11 земельных участков общей площадью 24,5 гектара для строительства Рублево-Архангельской линии метро.
Эти площадки используют для строительства станций, наземных павильонов и необходимой инфраструктуры.
Протяженность Рублево-Архангельской линии метро составит около 19 километров. Она пройдет через районы Пресненский, Хорошёво-Мнёвники, Строгино, Кунцево, а также затронет Одинцовский и Красногорский городские округа Московской области. В составе новой линии планируется открыть восемь станций.
"Это наш город": столица выделила 24,5 га под строительство Рублево-Архангельской линии
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