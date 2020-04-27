Количество автомобилей на дорогах столицы увеличилось на 30 тысяч с прошлой недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На столичных улицах с прошлой недели количество личных автомобилей увеличилось на 30 тысяч, сообщает "Газета.ру".

Кроме того, заметно увеличилось число поездок на общественном транспорте – на 20 тысяч возросло число поездок на метро и на 5 тысяч поездок на такси. При этом на 10 тысяч сократилось число поездок на пригородных электричках.

В Москве все ограничения, введенные 13 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, продлены до 1 мая. Закрыты рестораны, кафе, столовые и иные заведения общепита. Для жителей по-прежнему действует режим самоизоляции.

За его нарушение грозит штраф в 4 тысячи рублей. Если горожанин покинул квартиру и передвигается на транспорте, то заплатить придется 5 тысяч рублей, за повторное нарушение – тоже 5 тысяч рублей. Транспортное средство при этом будет удержано.

Штраф за нарушение приостановки работы предприятий для граждан будет достигать 40 тысяч, для юрлиц – до 300 тысяч. Повторное нарушение обойдется в сумму до 500 тысяч.

С 22 апреля в Москве действует автоматическая система проверки пропусков. Общественным транспортом теперь можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты нужно указать при оформлении пропуска. Сделать это нужно на портале nedoma.mos.ru.