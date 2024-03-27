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27 марта, 15:39

Город

Памятник народному артисту Михаилу Ульянову открыли в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В парке "Михайловский сад" открыли бронзовый памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Скульптуру создали в мастерской художественного литья в городе Переславле-Залесском Ярославской области", – рассказал он.

По его словам, памятник транспортировали на производственную базу Москвы в начале февраля.

Загрутдинов отметил, что специалисты сначала установили гранитные постамент и скамью в парке. Позже выполнили монтаж бронзовой скульптуры. Затем сделали архитектурно-художественную подсветку монумента.

"Бронзовая часть скульптуры состоит из трех элементов: памятника, занавеса и кинопленки. Суммарный вес деталей превышает 3 600 килограммов", – прокомментировал руководитель Депстроя.

Загрутдинов сообщил, что "кинопленку" смонтировали на гранитную скамейку. Общая высота памятника составила 3,6 метра.

Ранее бронзовый бюст Александра Пушкина открыли в Каракасе. Скульптура выполнена в неоклассическом виде на постаменте, изображающем стопку книг.

Специалисты отреставрируют более 500 памятников архитектуры в 2024 году

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