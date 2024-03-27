Первые перелетные птицы вернулись в Москву после зимовки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зяблики, скворцы, грачи, чибисы, зарянки, озерные чайки и черные дрозды вернулись в столицу после зимовки. Об этом Агентству "Москва" рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Он уточнил, что всего в столицу должны вернуться около 200 видов птиц. Одними из них в скором времени станут певчие дрозды, сразу после мухоловка-пеструшка, а также серые и малые мухоловки.

А вот соловьи, по словам Кунафина, появятся не раньше мая, поэтому послушать и насладиться пением "главного певца" этого месяца у жителей и гостей Москвы пока не получится.

Отмечается, что за последние три недели в парках столицы специалисты департамента обнаружили около 20 видов редких птиц. Как сказал Кунафин, в список вошли желна, чибис, пухляк, седой, белоспинный и средний пестрый дятлы, московка, клест-еловик, чомга, тетеревятник, канюк, сапсан, хохлатый чернеть, гоголь, ополовник, сизая и озерная чайки.

Ранее горожанам сообщили, что в Московском зоопарке поселился бородач или ягнятник – хищный пернатый из семейства ястребиных. Он прибыл из Алма-Аты. Как уточняется, эта птица внесена в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу РФ.