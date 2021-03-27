Скалодром для подготовки российских спортсменов к Олимпиаде открылся в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Открытие скалодрома, который предназначен для подготовки российских скалолазов к Олимпийским играм в Токио, прошло в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Новый скалодром расположен в легкоатлетическом комплексе ЦСКА. Рельеф повторяет олимпийскую трассу в дисциплине "боулдеринг". На церемонии присутствовали президент Федерации скалолазания РФ Дмитрий Бычков, обладатели олимпийских лицензий Виктория Мешкова и Алексей Рубцов, а также скалолазы сборной страны.
"Это достаточно большой шаг вперед, потому что мы скопировали стенку, которая будет использована на Олимпиаде в Токио в дисциплине "боулдеринг", думаю, это даст свои плоды, появится возможность подготовиться более серьезно", – отметил Бычков. По его словам, в реализации проекта принимали участие министерство спорта и спонсоры.
"После включения скалолазания в программу Олимпийских игр развитие этого вида спорта и конкуренция резко возросли, каждая мелочь может повлиять на результат", – обратил внимание глава ФСР.
В будущем данный скалодром будет доступен не только для профессиональных спортсменов, но и для всех любителей.
Спортивное скалолазание является олимпийским видом спорта с 2016 года. Данный вид спорта дебютирует на Олимпиаде в Токио. Летняя Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.
Ранее говорилось, что в Москве в ближайшие годы планируют построить около 30 спортивных объектов. Новые спортивные объекты также появятся на территории обновленных "Лужников".
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