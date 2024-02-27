Столичные службы ликвидируют утечку воды на проезжую часть в районе Богородское

Фото: телеграм-канал "Москвач • Новости Москвы"

Службы города ликвидируют вытекание воды на проезжую часть в районе Богородское на востоке столицы, сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

ЧП произошло у дома 9 на Просторной улице. В настоящее время утечка уже локализована. На месте инцидента работают оперативные службы.

По данным столичной Госавтоинспекции, движение транспорта ограничено от Зельева переулка до 4-й Гражданской улицы в обоих направлениях. В ведомстве рекомендовали автомобилистам выбирать пути объезда.

"Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность на месте происшествия", – отметили в телеграм-канале ведомства.

В комплексе городского хозяйства добавили, что специалисты перевели теплоснабжение потребителей на резервную схему.

Ранее столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Лед начал менять свою структуру из-за резкого повышения температуры воздуха, поэтому крайне опасно на него выходить, предупредил заммэра Петр Бирюков. Он призвал горожан быть внимательнее, следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды.

В ведомстве уточнили, что сейчас на Москве-реке толщина льда составляет 10–20 сантиметров, в заливах и поймах – 25–42 сантиметра, на внутренних водоемах – до 42 сантиметров, на прудах в ТиНАО – до 40 сантиметров.

Спасатели патрулируют водные акватории на более 20 судах на воздушной подушке. Они способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час.

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