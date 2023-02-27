Строительство дома на месте бывшей фабрики "Йокиш" завершат в первом квартале 2023 года

Фото: stroi.mos.ru

Строительство дома на месте бывшей фабрики "Йокиш" в Головинском районе завершат в первом квартале 2023 года, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Совместно с городом московские застройщики возвращают к жизни бывшие промышленные территории и предприятия. В Головинском районе инвестор восстановит часть исторических зданий фабрики "Йокиш" конца XVIII – начала XIX века", – рассказал заммэра.

По словам Бочкарева, работы ведутся в рамках создания жилого квартала. В данный момент завершается возведение первого корпуса жилого комплекса. Специалисты уже ведут отделочные работы на этажах, а также заканчивают с фасадными работами. Ввести дом в эксплуатацию планирует до конца марта этого года.

Глава стройкомплекса уточнил, что сохранившееся историческое здание фабрики обустроят под современное использование. Благодаря реконструкции одного из корпусов фабрики будет создано детское дошкольное учреждение.

Гендиректор компании "РГ-Девелопмент", реализующая проект ЖК "Михалковский", Татьяна Тихонова рассказала, что в данный момент на площадке ведется активное строительство третьего корпуса ЖК.

"Строительство жилого квартала на месте бывшей фабрики Йокиша идет активными темпами. Сейчас подключаем первый корпус к городским инженерным сетям", – рассказал Тихонова.

Она уточнила, что специалисты проводят благоустройство на придомовой территории.

По словам гендиректора компании, в июне 2022 года было выдано разрешение на возведение еще одного корпуса. В связи с чем уже установлен третий башенный кран. Также сейчас сформированы перекрытия пятого этажа и обустроена подземная парковка для автомобилей.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва предоставила застройщику территорию на проспекте Буденного под возведение школы и детского сада.

Он отметил, что площадь образовательного комплекса составляет 1,2 гектара. Территория находится в районе Соколиная Гора.

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