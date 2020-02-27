Москвичам вернули более 80 миллионов рублей после перерасчета оплаты ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Жителям Москвы вернули суммарно более 80 миллионов рублей за оплату жилищно-коммунальных услуг. Перерасчет обусловлен результатами проверки Мосжилинспекции за 2019 год, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Специалисты выявили 1920 нарушений. Большая их часть связана с оплатой водоснабжения, отопления и некоторыми дополнительными услугами. Наиболее распространенные ошибки – это завышение объема потребления или неучет льгот.

Как заявил начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков, в ведомство за 2019 год поступила 21 тысяча обращений. Треть заявок подали потребители, проживающие в САО, ВАО и ТиНАО.

Из результатов проверки следует, что наиболее часто граждане обращались по поводу холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Порядка 17 процентов потребителей указали на несправедливо начисленную задолженность по тем или иным услугам.

По мнению Кичикова, большое количество обращений связано с тем, что управляющие компании домов недостаточно информируют жителей о порядке начисления оплаты. При этом именно управляющие компании – это первое звено, куда необходимо обращаться с вопросами по ЖКХ.

Ознакомиться с правилами оплаты и перерасчета также можно на городском портале mos.ru. Соответствующая информация размещена в разделе "Услуги и сервисы".

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект об отмене комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. По словам главы фракции "Единая Россиия" Сергея Неверова, комиссия – это излишняя дополнительная нагрузка на плательщиков.

