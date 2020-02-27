Проблемный объект в Чертанове достроят в июне 2020 года

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Строительство проблемного объекта в Чертанове, которым ранее занималась компания "СУ-155", планируют завершить в начале июня 2020 года, сообщает РИА Новости.

В 2015 году строительный холдинг "СУ-155" не смог завершить свои проекты. В связи с этим довести строительство до конца правительство поручило компании "РК-Строй", являющейся структурой банка "Дом.РФ".

Разрешение на строительство объекта в Чертанове продлили до конца августа 2020 года. В настоящий момент там полностью запустили отопление. Кроме того, на объекте сейчас осуществляют работы по установке инженерных систем и отделке фасадов. Специалисты также оборудуют витражное остекление окон. Работы ведутся и по отделке мест общего пользования.

Ранее завершение строительства объекта планировали в декабре 2019 года, однако компания отодвинула срок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что район Чертаново Центральное благоустроят в течение трех лет. Работы проведут в рамках программы "Мой район".

22 февраля в Чертанове построили Храм в честь святителя Киприана. Здание уже осветили, а к Пасхе в церкви планируют установить новые иконы. Весь храмовый комплекс введут в эксплуатацию до конца года.