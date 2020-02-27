Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

12:48

Проблемный объект в Чертанове достроят в июне 2020 года

город строительство

Фото: Фото: vk.com/rcstroy

Строительство проблемного объекта в Чертанове, которым ранее занималась компания "СУ-155", планируют завершить в начале июня 2020 года, сообщает РИА Новости.

В 2015 году строительный холдинг "СУ-155" не смог завершить свои проекты. В связи с этим довести строительство до конца правительство поручило компании "РК-Строй", являющейся структурой банка "Дом.РФ".

Разрешение на строительство объекта в Чертанове продлили до конца августа 2020 года. В настоящий момент там полностью запустили отопление. Кроме того, на объекте сейчас осуществляют работы по установке инженерных систем и отделке фасадов. Специалисты также оборудуют витражное остекление окон. Работы ведутся и по отделке мест общего пользования.

Ранее завершение строительства объекта планировали в декабре 2019 года, однако компания отодвинула срок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что район Чертаново Центральное благоустроят в течение трех лет. Работы проведут в рамках программы "Мой район".

22 февраля в Чертанове построили Храм в честь святителя Киприана. Здание уже осветили, а к Пасхе в церкви планируют установить новые иконы. Весь храмовый комплекс введут в эксплуатацию до конца года.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика