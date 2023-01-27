Михельсон стал владельцем кинотеатра "Ударник" в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Совладелец и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон купил здание кинотеатра "Ударник" в Москве. По данным РБК, в конце октября 2022 года собственником здания, согласно данным единого государственного реестра недвижимости, стало ООО "ГЭС-2", которая принадлежала Михельсону.

Один из старейших столичных кинотеатров "Ударник", который прекратил работу в 2010 году, восстановят для показов премьерного и фестивального кино. Реставрация начнется в этом году. Проектную группу "Ударника" возглавила Светлана Максимченко, которая до июня 2022 года руководила департаментом кинематографии Минкультуры России, а до этого занимала должность генерального директора "Москино".

"Ударник" открылся в 1931 году. Здание кинотеатра расположено на пересечении улицы Серафимовича и Болотной набережной.

Ранее сообщалось, что площадь кинотеатра "Алмаз", который возводится по адресу улица Шаболовка, дом 56, увеличится почти вдвое и составит более 5,6 тысячи квадратных метров. На данный момент на объекте достроены все дополнительные этажи, проводятся монтаж кровли, работы по устройству фасадов и прокладке внутренних инженерных коммуникаций.

Кроме новых помещений, кинотеатр получит системы видеонаблюдения, пожаротушения и оповещения о ЧС. На подземном этаже появится супермаркет, а на первом и втором – торговые галереи и кафе. Сам кинотеатр появится на третьем этаже, а на четвертом будут техпомещения. Кровлю здания украсит зенитный фонарь. Также там установят два грузопассажирских лифта грузоподъемностью 1 600 килограммов и один технологический, рассчитанный на 2 000 килограммов.



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