Ефимов: бюджет Москвы за 2020 год потерял 700 млрд руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Потери столичного бюджета в прошлом году из-за пандемии коронавируса составили 700 миллиардов рублей. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он объяснил, что 300 миллиардов рублей были потрачены на борьбу с инфекцией, в частности на поддержку медицинских учреждений, закупку средств индивидуальной защиты, лекарств. 200 миллиардов были недополучены в виде дохода бюджета, оставшиеся 200 миллиардов властям города пришлось не потратить: это те расходы, которые перенесли в связи с нехваткой бюджетных средств.

Ранее председатель комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Людмила Гусева заявила, что стабильность экономики Москвы делает возможным дальнейший рост инвестиций, несмотря на сложности, вызванные пандемией.

Она отметила, что даже в непростых условиях пандемии Москва остается перспективным городом для разного рода инвестиций. В настоящее время на столицу приходится 17% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и примерно 50% прямых иностранных инвестиций. По мнению Гусевой, это стало возможным благодаря продуманной инвестиционной политике города.

