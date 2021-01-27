Высотный жилой комплекс появится в Обручевском районе

11:39
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Согласован первый этап строительства высотного жилого комплекса в Обручевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
Жилой комплекс будет расположен по адресу улица Обручева, владение 23. В рамках проекта строительства будет возведено три 34-этажных корпуса на 1 106 квартир, большинство из которых будут двухкомнатные.
Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что первые этажи жилого комплекса отдадут под нежилые помещения. Там смогут разместиться различные магазины, кафе, салоны красоты и другие организации.
На территории ЖК запроектирована трехуровневая подземная стоянка, которая в том числе предусматривает места для хранения самокатов, колясок и санок. Около домов также установят ограждения и оборудуют спортивную и детскую площадки, а также пространство для отдыха взрослых.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Раменки появится жилой комплекс с детским садом и кафе. ЖК на 498 квартир с двухуровневой подземной автостоянкой появится между улицей Лобачевского и платформой Матвеевское.
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