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Москва 24

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Город

27 января, 22:35

Бочкарев не планирует менять работу стройкомплекса столицы

город строительство

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев не планирует менять работу стройкомплекса столицы. Об этом сообщает РИА Новости.

Бочкарев отметил, что за прошедшие годы город заметно преобразился. Он добавил, что за эти годы успел выработаться соответствующий механизм работы, поэтому он продолжит и дальше комплексное и динамичное развитие города по линии градостроительной политики, реализации Адресной инвестиционной программы.

Он добавил, что полная преемственность в стройкомплексе сохранится также по линии работы Москомархитектуры и по линии Москомстройинвеста по рынку жилья и решению проблемы обманутых дольщиков.

Глава столичного стройкомплекса отметил, что в ближайшее время планирует встретиться с главой Клуба инвесторов Москвы Андреем Грудиным для того, чтобы обсудить "накопившиеся у бизнеса вопросы". Он отметил, что все вопросы также будут обсуждены на традиционной коллегии стройкомплекса.

"Точно я уже сейчас могу пообещать инвесторам: весь стиль, заданный в предыдущие годы мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным и правительством Москвы, будет сохранен и усилен", – заключил Бочкарев.

21 января Сергей Собянин подписал указ, которым назначил Андрея Бочкарева на должность вице-мэра столицы в городском правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства.

На новом посту Бочкарев заменил Марата Хуснуллина, который получил должность вице-премьера в обновленном правительстве РФ.

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