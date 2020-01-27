Крупнейшая в России выставка Сальвадора Дали открылась в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Масштабная выставка работ Сальвадора Дали открылась в столичном выставочном зале "Манеж". Об этом сообщает ТАСС.
Торжественную церемонию открытия посетили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие деятели в области политики и культуры.
Нарышкин подчеркнул, что творчество Дали является попыткой передать дух времени и стремление человечества к постоянному поиску. Он отметил, что художник восхищался российским искусством, добавив, что он ценил Россию и во много благодаря своей жене Елене Дьяковой.
"Мне отрадно, что сегодня в "Манеже" открывается самая масштабная в России выставка работ Сальвадора Дали, я хочу искренне поблагодарить организаторов этой экспозиции", – добавил Нарышкин.
Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский также отметил масштабность выставки, добавив, что посетители смогут увидеть 188 работ, из которых 80 картин – это живопись. По его словам, в экспозицию вошли не только популярные работы, но и те, которые мало знакомы обществу.
Основу экспозиции составили работы из собраний фонда "Гала – Сальвадор Дали" и Национального музея "Центр искусств королевы Софии". Также представлены работы из частных европейских коллекций.
На выставке можно будет увидеть произведения, начиная с юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х годов и заканчивая последними абстрактными холстами 1980-х годов.
Ранее сообщалось, что на выставке Сальвадора Дали пройдет конкурс на лучший костюм в стиле художника. Председатель правления "Связь времен" Владимир Воронченко отмечал, что на церемонии открытия будет присутствовать специальное жюри, которое выберет победителя.
Крупнейшую в России выставку произведений Сальвадора Дали организовали сразу несколько структур – Музей Фаберже, культурно-исторический фонд "Связь времен" и фонд "Гала-Сальвадор Дали".
На выставке Дали в Москве пройдет конкурс на лучший костюм в стиле художника
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